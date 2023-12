19 dicembre 2023 21:57

Alberi di Natale moda e beauty: i più belli e instagrammabili

Suggestivi, spettacolari, solidali. Gli alberi di Natale a tema moda e beauty sono un inno alla fantasia, alla magia, richiamano i canoni estetici e gli elementi identificativi delle maison di appartenenza, hanno risvolti benefici. Da Roma a Milano, ne abbiamo selezionati alcuni che - in particolare - sensibilizzano sulla prevenzione delle malattie oncologiche e supportano enti di ricerca per la prevenzione del tumore al seno, che sostengono iniziative di sviluppo e riqualificazione di diverse realtà territoriali, come le aree periferiche e più svantaggiate delle città, offrono servizi e prevedono attività gratuite anche per i più piccoli. Gesti e impegni concreti per celebrare e condividere il momento più speciale dell'anno con l'intera collettività.