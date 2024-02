Fashion Week: a Milano uno spazio beauty e make up aperto a tutti

Dwyane Wade per Versace Eyewear: An Icon of the Game



Fino a domenica 25 febbraio, in piazza XXV Aprile, Clarins offre ai visitatori un vero e proprio percorso di bellezza. Sei "beauty station" invitano alla scoperta e alla prova della nuova linea di trattamento skincare giorno e notte del brand, Multi-Active, che agisce sugli otto segni di invecchiamento maggiormente visibili sulla pelle.



Quattro gli step dei servizi offerti all'interno della "Recharge Room": lo Skin Stress Test, per scoprire il livello di stress della propria pelle; la prova della nuova linea Multi-Active in base al risultato del test, per "ricaricare" il viso; il massaggio "flash" su spalle e collo con il "Metodo Clarins" e il ritocco make-up retouch con i best seller del marchio. In omaggio per tutti anche una tote bag rosa con mini taglie della nuova linea e altri best seller.



"Recharge Room" by Clarins

Milano, piazza XXV Aprile, fino al 25 febbraio 2024

Martedì, mercoledì e domenica ore 11-20

Giovedì, venerdì e sabato ore 11-22