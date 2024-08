Beauty, contorno occhi: i massaggi fai-da-te per ridurre le rughe

Per preservare la giovinezza dello sguardo, attenuare segni di stanchezza, borse e occhiaie, è bene inserire nella propria beauty routine dei prodotti specifici per quest'area del viso, per rivitalizzare, ridefinire e dare freschezza. Non possono, quindi, mancare un siero e una crema appositamente formulati per il contorno occhi. Vediamo, allora, come procedere con l'applicazione.



I massaggi anti rughe specifici per il contorno occhi - Il primo step consiste nell'applicare un siero specifico a piccoli tocchi su tutta l'area del contorno occhi, al mattino e alla sera. Si passa, poi, ad effettuare dei movimenti leviganti sulla palpebra superiore, dal centro verso l'esterno, ripetendo per tre volte. Successivamente, si leviga la zona delle zampe di gallina, anche qui ripetendo tre volte. Il passaggio successivo consiste nell'effettuare movimenti leviganti con le dita sotto l'occhio verso l'esterno: partendo dall'angolo esterno, poi dal centro e infine dall'angolo interno, sempre ripetendo tre volte. Tocca poi all'altro occhio. Infine, ci si dedica alla ruga del leone (o del pensatore): si effettuano movimenti leviganti dal basso verso l'alto, quindi sulle sopracciglia, dall'interno verso la punta di ciascun sopracciglio. Il rituale si conclude con l'applicazione della crema occhi, sempre effettuando movimenti leviganti dall'interno verso l'esterno.