Il collagene, perché fa bene: 5 beauty tips per una pelle sana

Se assunto regolarmente, sotto forma di integratori alimentari, il collagene aiuta a mantenere l'elasticità e l'idratazione della pelle, riducendo la formazione di rughe e migliorando l'aspetto generale. È importante anche per la salute della cartilagine e per mantenere flessibili e funzionali le articolazioni. Con l'avanzamento dell'età, infatti, la produzione naturale di questa proteina può diminuire, portando a dolori e rigidità articolare. Il collagene, inoltre, è importante per la salute delle ossa, contribuendo alla loro forza e densità, e svolge un ruolo nella salute di altri tessuti e organi del corpo, come muscoli, sistema digestivo e sistema cardiovascolare. A spiegarlo è Biostile, azienda con sede a Komen, in Slovenia, i cui prodotti si contraddistinguono per l'attenzione meticolosa all'altissima qualità, secondo i più alti standard dell'industria, e sono il risultato della collaborazione attiva tra un team internazionale di esperti.



Cosa succede se si assume collagene? Il collagene è la proteina più abbondante nel corpo umano, costituendo circa il 30% di tutte le proteine corporee. Fibrosa, composta da lunghe catene di amminoacidi, principalmente glicina, prolina e idrossiprolina, agisce come un componente strutturale, conferendo ai tessuti resistenza, elasticità e robustezza. Di seguito, cinque buone abitudini, consigliate sempre da Biostile, per mantenere una vita sana e una buona salute in generale, in grado perciò di favorire anche la produzione naturale di collagene:



1. ALIMENTAZIONE EQUILIBRATA - Includere alimenti ricchi di proteine, vitamina C, zinco e rame, essenziali per la sintesi del collagene, come frutta, verdura, frutti di mare, pollame, uova, noci e semi.



2. ATTIVITÀ FISICA REGOLARE - L'esercizio fisico stimola la circolazione sanguigna e l'apporto di nutrienti ai tessuti, influenzando positivamente la produzione di collagene e la salute generale.



3. IDRATAZIONE ADEGUATA - Bere abbastanza acqua supporta l'idratazione della pelle e del corpo, contribuendo a mantenere l'elasticità.



4. SONNO DI QUALITÀ - Un sonno sufficiente è fondamentale per la riparazione e la rigenerazione delle cellule, inclusa la produzione di collagene.



5. EVITARE ABITUDINI DANNOSE - Consumo di alcol, fumo ed esporsi al sole senza un'adeguata protezione può avere un impatto negativo sulla salute della pelle e sul benessere generale.



Seguire queste abitudini può aiutare a mantenere livelli ottimali di collagene nel corpo, supportando così la salute di pelle, articolazioni, ossa e la vitalità generale, sottolinea sempre Biostile, che vede tra i suoi prodotti di punta Collagen Powder Blend, integratore che contiene una combinazione di ben cinque diverse fonti di collagene ed è arricchito con vitamina C, silicio, curcumina e resina mumio o shilajit. Chiamata anche lacrime delle montagne o miracolo dell'Asia, e ottenuta da sedimenti montani a 3.500 metri d'altitudine in grotte e fessure, questa resina speciale supporta il metabolismo e aiuta nel controllo del peso.