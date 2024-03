Beauty, capelli primavera 2024: come renderli più sani e forti

Creata nei Laboratori L’Oréal Paris, questa gamma innovativa è indicata per tutti i tipi di capelli ma la sua formula è pensata appositamente per i capelli grassi

Capelli più forti, sani e puliti più a lungo.

L’arrivo della primavera comporta la “remise en forme” anche delle chiome. La routine di bellezza per loro si ispira alla skincare e si avvale di prodotti dalle formule purificanti per il cuoio capelluto e idratanti, dalle radici alle lunghezze. Ecco come effettuarla in tre semplici passaggi, veloci e di sicura efficacia.