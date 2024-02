Capelli lisci e onde: come avere hair look da perfetta parigina

Contribuiscono a farci sentire bene, più sicuri, apprezzati e determinati. È quanto sostiene uno dei brand più famosi di prodotti per l'haircare che, per il lancio di una sua collezione speciale e limitata , ha preso ispirazione dalla protagonista di una delle serie tv più amate e seguite negli ultimi anni, di cui sono iniziate a Parigi le riprese della quarta stagione.

Dalla serie tv "Emily in Paris", uno degli hair look della protagonista, interpretata da Lily Collins

Pantene, dalla limited edition "Emily in Paris": Rigenera&Protegge, Maschera Protezione Cheratina. Aiuta a riparare sei mesi di danni da styling in un solo utilizzo

Da Pantene, la limited edition "Emily in Paris". Le illustrazioni, realizzate da Sara DaCosta, Design Leader per Pantene Europa, sono ispirate allo stile della protagonista della popolare serie tv

Capelli lunghi, lisci o con le onde, con la frangia o con la coda, sciolti o sofisticati e raccolti. Gli hair look di "Emily in Paris" e, in particolare, quelli esibiti dalla sua protagonista, interpretata dall'attrice Lily Collins, hanno ispirato la creazione di un'edizione esclusiva di prodotti, ancora più ricca di antiossidanti, lipidi e collagene. Un vero e proprio trattamento di salute e bellezza.



"Il potere dei capelli", lo definisce Pantene, che ha annunciato il lancio di questa serie limitata che comprende shampoo, balsamo, maschera ed olio, in collaborazione con Paramount Consumer Products e testata dallo Swiss Vitamin Institute. Amare i propri capelli fa sentire bene con se stessi e anche più audaci, forti, fiduciosi e influenza positivamente l'umore, sostiene il brand, che ravvisa una certa affinità con la protagonista di "Emily in Paris". Nella serie tv, Emily crede in se stessa e nelle sue capacità, il che la aiuta a superare le sfide di ogni giorno e ad approcciare la complessità della vita con ottimismo. È un personaggio che ha il potere di trasformare anche i momenti più critici in esperienze positive e arricchenti.