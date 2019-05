Cannes, i tagli di capelli più in voga: lunghi, corti o raccolti?

Composto, raffinatissimo, perfetto. A sceglierlo per prima è stata Elle Fanning: impossibile non innamorarsi di quel suo chignon molto fotografato sul primo red carpet di questa 72esima edizione del Festival del cinema di Cannes. Da lì in avanti sono state molte le dive che, sera dopo sera, hanno optato per i capelli raccolti. Scomposti, con la frangia o ordinatissimi, come quelli di Dua Lipa, tra gli ospiti più attesi della serata dell’amfAR Gala, che vede le star riunirsi per la lotta all’AIDS…