Benessere: il programma che aiuta le donne a dare il meglio di sé

Scopo di questo progetto, co-sviluppato insieme all’ente filantropico inglese Wellbeing of Women, è rompere lo status quo e modificare il modo in cui vengono vissuti i cambiamenti ormonali.



DAL BENESSERE DELLA PELLE E DEL CUOIO CAPELLUTO AL BENESSERE PSICOFISICO - Oltre a condurre un importante studio epidemiologico sull’impatto delle variazioni ormonali sulla pelle e sul cuoio capelluto, Vichy Laboratoires ha ampliato la propria ricerca con domande specifiche relative al benessere psicofisico: il 70% delle donne dichiara di non sapere come affrontare le variazioni ormonali e con chi parlarne (fonte: Studio Kantar 2022 – Campione totale di 2086 donne). Vichy Laboratoires ha deciso, quindi, di approfondire questo argomento, mettendolo al centro della sua brand cause.



DUE DONNE SU TRE AFFRONTANO IN SILENZIO I CAMBIAMENTI ORMONALI - Uno studio quantitativo di Kantar su oltre 2mila donne di diversi paesi a livello internazionale ha evidenziato che due donne su tre affrontano in silenzio l’impatto dei cambiamenti ormonali sul loro benessere psicofisico, sentendosi incomprese, non supportate e non informate. Le donne riferiscono questi stati d’animo indipendentemente dall’età, dal background o dal paese. Due le cause: la mancanza di dialogo e di educazione.



MANCANZA DI DIALOGO E MANCANZA DI EDUCAZIONE - Sono due le cause dell’incomprensione e della solitudine riconducibili al benessere ormonale. Innanzitutto, la mancanza di dialogo, alimentata da tabù, preconcetti e vergogna. Le donne non sono incoraggiate a condividere le loro preoccupazioni o a chiedere supporto. E nessuno dà loro ascolto. La seconda ragione è la mancanza di educazione. Le informazioni relative ai cambiamenti ormonali non sono sufficienti e le poche disponibili sono talvolta fuorvianti o dispersive, tanto da generare ancor più confusione e paura.



LE DUE MISSION DI “HORMONALL”: INCORAGGIARE AL DIALOGO E FARE INFORMAZIONE SUL BENESSERE DELLE DONNE - Vichy e Wellbeing of Women hanno nominato le loro principali testimonial a livello internazionale quali alleate nella lotta per sostenere il dialogo sul benessere ormonale delle donne: Jessica Miao, imprenditrice e co-fondatrice di Apricotton (marchio di reggiseni per adolescenti); Leslye Granaud, podcaster e content creator specializzata nella sindrome premestruale; Clémentine Galey, organizzatrice del podcast dedicato alla maternità “Bliss Stories”, e Shirley Weir, autrice ed esperta di menopausa. Ognuna di queste donne condividerà con onestà le proprie esperienze sui cambiamenti ormonali al fine di ampliare le conoscenze relative all’impatto degli ormoni sul benessere psicofisico delle donne. Il sito internet di “Hormonall” metterà inoltre a disposizione una community online, dove le donne potranno condividere le loro esperienze. Al fianco delle ambassador internazionali, ci sono le testimonial locali: Martina Colombari, madrina del progetto; Sally Saccarola, fondatrice della community social Account Ciclo e autrice del libro “Il Club del Ciclo”; Carlotta Manni, creator e mamma che parla di maternità onesta e autrice del libro “Mi sei caduta dentro” che riporta la sua esperienza nella ricerca della maternità; infine, Isabella Marconi e Marilli Amari, conosciute sui social come “Le magnifiche perennials”, promotrici di un messaggio di pro-aging.



FARE INFORMAZIONE: MODULI DI FORMAZIONE ONLINE - Con il supporto di esperti di Wellbeing of Women, specialisti sanitari, ginecologi e ricercatori, Vichy e l’ente filantropico hanno co-sviluppato quattro moduli formativi dedicati ad altrettanti momenti principali della vita delle donne: pubertà, ciclo mestruale, post-parto e menopausa. Ogni modulo può essere completato in soli 15 minuti e offre molteplici informazioni sul benessere psicofisico durante queste fasi. L’attività formativa ha lo scopo di spiegare il processo scientifico che sta alla base dei cambiamenti ormonali in ogni fase della vita, gli impatti che questi possono generare, come migliorare il benessere e come parlare con sicurezza delle proprie esperienze ormonali. In Italia, ad affiancare Vichy è la Fondazione Onda, Osservatorio Nazionale del benessere della donna e un med board, nel quale partecipano la Dottoressa Rossella Nappi, ginecologa, endocrinologa e sessuologa, professoressa di ginecologia ed ostetricia all’Università di Pavia e presidentessa della società internazionale di menopausa e la Dottoressa Ketty Peris, dermatologa e Direttrice dell’U.O.C. di Dermatologia presso l’Ospedale Gemelli. Infine, in rappresentanza della categoria dei farmacisti, fa parte del med board anche la Titolare della Farmacia Caruso di Siracusa, Rosanna Magnano.



Per usufruire dei moduli formativi, ed entrare a far parte della community dedicata al benessere della donna, è possibile visitare il sito hormonall.com. La piattaforma è gratuita, anonima e accessibile a tutti. Il 19 giugno prossimo sarà, inoltre, possibile partecipare all’Open Day di Fondazione Onda dedicato alla prevenzione della salute femminile. Sarà, infatti, possibile prenotare delle visite gratuite negli ospedali della rete Bollini Rosa aderenti all’iniziativa.