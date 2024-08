Beauty: perché è importante struccarsi prima di andare a dormire

Ogni giorno, mattina e sera, è essenziale detergere, idratare e proteggere la pelle con prodotti specifici. Il viso è tra le parti del corpo più esposte all'ambiente esterno, pertanto è sottoposto a stress come smog, temperature variabili, condizioni climatiche avverse, luce blu. Una pelle non accuratamente struccata non respira, perché make up e sebo ostruiscono i pori, e a lungo andare si disidrata. Questo favorisce l'insorgenza delle rughe ma anche infiammazioni e irritazioni. È fondamentale, perciò, non trascurare neppure gli occhi e le labbra.



Durante il riposo notturno la pelle, infatti, si rigenera, con un processo naturale di riparazione e rinnovamento cellulare. Perciò un'adeguata detersione non solo rimuove il trucco ma elimina, inoltre, le impurità che si accumulano durante il giorno. Rimuovere il make up consente una leggera esfoliazione e di praticare un massaggio delicato che prepara al meglio il viso (e il collo) a ricevere i trattamenti successivi, come sieri e creme notte.