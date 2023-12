Barba, capelli, mani: a Natale un look alla Patrick Dempsey

Obiettivo: rendersi presentabili (e impeccabili) per Natale, i party di Capodanno, le serate che abbracciano l'intero periodo delle Feste. Guardando al mondo delle celebs, un modello a cui fare riferimento per stile e classe potrebbe essere Patrick Dempsey, nei cinema italiani in questi giorni tra i protagonisti di "Ferrari" di Michael Mann.

Chanel, il make up per le Feste: la collezione Holiday 2023

Kate Middleton: i look eleganti per Natale a cui ispirarsi



Barba appena accennata, capelli ordinati, un sorriso che incanta. Le armi di seduzione passano anche dal look e dall'atteggiamento verso il mondo esterno. Basta vedere come l'attore affronta i red carpet e gli incontri con pubblico e stampa. Vediamo, allora, come un occhio di riguardo al proprio aspetto nel suo complesso può aiutare a sentirsi più sicuri, soprattutto nei momenti di socialità, in cui si è a contatto con gli altri.



Per cominciare, si parte dalla cura del corpo. Si può approfittare del momento della doccia per massaggiare - anche il viso - con un guanto di crine, che svolge una delicata azione esfoliante. La barba va curata già in questa fase, applicando un detergente scrub specifico, per pulirla a fondo e rimuovere le impurità. L'alternativa è avere una pelle perfettamente rasata, con buoni prodotti che siano pure delicati, in modo da scongiurare il rischio di arrossamenti.



Corpo, viso e barba vanno anche idratati, rispettivamente con una crema e un olio o un balsamo specifici. Nel caso della stessa barba e dei capelli, le lunghezze vanno controllate e regolate, così come vanno tenute in ordine - ma senza esagerare, né scolpirle - le sopracciglia ed eventualmente tagliati o rasati i peli di naso e orecchie.



Richiedono cura, poi, le labbra, da idratare regolarmente con il burro di cacao, per evitare screpolature. E le mani: pelle liscia e nutrita, unghie pulite, corte e limate. Nel caso in cui il fai-da-te non facesse proprio per voi, affidarsi a un'estetista potrebbe essere strategico e risolutivo. Infine, last but not least, il profumo: ne basta poco, senza esagerare. Sul collo o, qualche goccia, dietro le orecchie.