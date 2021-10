Vallelata e Legambiente ripuliscono in Italia 20 parchi cittadini e premiano 20 scuole con un corso di formazione sulla tutela del verde

L’idea - Un progetto che pensa anche ai giovani. A dare ulteriore valore all’iniziativa quest’anno infatti è stato il coinvolgimento delle scuole, con l’obiettivo di motivare i ragazzi ad adottare un comportamento consapevole e rispettoso verso il Pianeta. I Rappresentanti aziendali di Legambiente e i volontari della città si uniranno in una simbolica grande giornata nazionale di pulizia dei 20 parchi vincitori del concorso, uno in ogni regione. “Con l'esperienza di Puliamo il Mondo - dichiara Giorgio Zampetti, Direttore Generale di Legambiente - da anni dimostriamo l'importanza del volontariato in azioni di pulizia ma soprattutto di stimolo per le amministrazioni per un'efficace azione di manutenzione degli spazi urbani, a partire dalle aree verdi, al centro di questa iniziativa. Quest'anno con Puliamo il tuo parco si è voluto inoltre coinvolgere le scuole perché il futuro è delle nuove generazioni, già molto sensibili al rispetto dell'ambiente e del territorio in cui vivono, perché saranno loro a doversene prendere cura negli anni a venire”.

L’iniziativa “Puliamo il tuo parco!” prevede anche un premio per coloro che in tutta Italia hanno espresso il proprio voto. 20 fortunati sono stati premiati con gli esclusivi monopattini elettrici messi in palio. “È stato un vero piacere lo scorso anno mobilitare 20 città d’Italia nella Pulizia dei nostri parchi e non potevamo non tornare anche quest’anno, con ancora maggiore entusiasmo, a proporre questa grande iniziativa di importanza civica che ci vede protagonisti insieme a Legambiente”, ha dichiarato Mauro Frantellizzi, Direttore Marketing Galbani Cheese. “E quest’anno abbiamo voluto fare di più: coinvolgere le giovani generazioni nella cura del nostro pianeta è fondamentale, perché parliamo degli adulti di domani. Gli oltre 27.400 voti espressi in tutta Italia nella prima fase del concorso ci dimostrano che l’attenzione a questi temi c’è, ed è dunque necessario che l’educazione ambientale si integri nel percorso di crescita degli studenti, affinché il futuro delle nostre città sia sempre più rispettoso di ciò che ci circonda”.

Il Parco della Vernavola di Pavia è il vincitore in Lombardia. Sarà presente anche Alvin, conduttore di R101, radio partner dell’iniziativa, che parteciperà insieme alla scolaresca alla pulizia del parco e si collegherà con la radio per raccontare in diretta l’iniziativa.