Onu: quattro percorsi per mantenere il riscaldamento globale entro +1,5 gradi

Per realizzare lo studio, gli scienziati hanno esaminato seimila studi in materia e valutato 42mila recensioni di colleghi e governi. Due le modalità principali di intervento: attraverso il taglio delle emissioni (passaggio a energie rinnovabili e veicoli elettrici, efficienza energetica, riciclo dei rifiuti, riduzione del consumo di carne) e attraverso la "rimozione" della CO2 (riforestazione, cattura e stoccaggio del carbonio, quest'ultimo un procedimento ancora sperimentale).



Il primo e il secondo percorso - Il primo percorso indicato dall'Onu è il più "verde": prevede di puntare sul risparmio energetico e la riforestazione. Il secondo mira a un'elevata sostenibilità di tutti i settori produttivi, con un limitato uso dello stoccaggio di carbonio,che ad oggi è fattibile tecnicamente, ma non ancora sostenibile economicamente.



Il terzo e il quarto scenario - Il terzo scenario dipinge la situazione dei settori dell'energia e industriale simile a quella odierna, ma con una maggiore attenzione alla sostenibilità e un ricorso significativo al "carbon storage". Il quarto percorso - quello più caro all'amministrazione Trump, ma tecnicamente futuribile - prevede uno sviluppo basato sulle fonti fossili, con forti emissioni riassorbite dallo stoccaggio di carbonio.



Evitare il peggio - Il rapporto sottolinea inoltre una serie di conseguenze del cambiamento climatico che potrebbero essere evitate limitando il riscaldamento globale a 1,5 gradi piuttosto che a 2 gradi o più. Per esempio, al 2100 il livello globale dei mari sarebbe di 10 centimetri più basso con un riscaldamento di 1,5 gradi piuttosto che di due (+50 cm contro +60).



Artico, barriere coralline ed ecosistemi terrestri - La possibilità di un Oceano Artico libero dai ghiacci in estate sarebbe di una volta al secolo con il riscaldamento globale a +1,5 gradi, mentre di almeno una volta al decennio con due gradi. Le barriere coralline si ridurrebbero del 70-90% con +1,5 gradi, mentre sarebbero quasi completamente perdute (al 99%) con +2 gradi. Anche sulla terraferma gli impatti sugli ecosistemi sarebbero inferiori.



Obiettivo: emissioni zero entro il 2050 - "La buona notizia è che alcune delle azioni necessarie per limitare il global warming a 1,5 gradi sono già in corso nel mondo, ma devono essere accelerate", ha osservato Valerie Masson-Delmotte, coordinatrice di uno dei gruppi di lavoro. Le emissioni globali nette di anidride carbonica di origine umana dovrebbero scendere nel 2030 di circa il 45% rispetto ai livelli del 2010, raggiungendo lo zero nel 2050. Questo significa che le emissioni umane rimanenti dopo i tagli dovrebbero essere compensate con la rimozione della CO2 dall'atmosfera.



"I politici ora sanno tutto, tocca a loro" - "Questo rapporto fornisce ai decisori politici e agli esecutori tutte le informazioni di cui hanno bisogno per affrontare il cambiamento climatico, tenendo conto del contesto locale e dei bisogni della popolazione", ha commentato Debra Roberts, coordinatrice di un altro team di scienziati. "I prossimi anni saranno probabilmente i più importanti nella nostra storia", ha concluso.