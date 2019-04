Los Angeles è la città più inquinata degli Stati Uniti

Los Angeles è la città con i più alti livelli di smog degli Stati Uniti per la diciannovesima volta in vent'anni. A rivelarlo è l'analisi annuale dell'American Lung Association. New York si piazza al decimo posto, preceduta da Houston in Texas. La California, in generale, è maglia nera per livelli d'inquinamento: nella graduatoria dei luoghi più inquinati degli Usa sette città dello Stato compaiono nei primi dieci posti. Oltre a Los Angeles, al top della classifica ci sono Visalia, Bakersfield, Fresno, Sacramento, San Diego e persino San Francisco.