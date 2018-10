Legambiente: Mantova e Parma città più green, Catania in ultima posizione

In una scale ideale e massima di 100 punti per i centri più virtuosi, Mantova totalizza 78,14 punti. Terzo posto per la raccolta differenziata, settimo e decimo rispettivamente per quantità di alberi ed estensione delle isole pedonali. La performance migliore è un secondo posto nelle piste ciclabili.



Pordenone, Treviso e Trento sono oltre quota 80. Bene Milano nel trasporto pubblico e nella diffusione del car-sharing (oltre 3mila le auto in funzione): il capoluogo lombardo recupera otto posizioni e finisce al 23° posto, meglio di Torino (78ma) e Roma (87ma).



La Capitale migliora lievemente (l'anno scorso era 88ma) e precede sia Napoli (89ma) che Palermo (100ma). La veloce ascesa di Cosenza è dovuta invece, alle isole pedonali, quintuplicate, ma anche alla minore quantità di rifiuti prodotti (390 chili annui per abitante) ed è quinta per diffusione di impianti solari - termici e fotovoltaici - su edifici pubblici. Tra le città a misura di ciclista si segnala anche Bolzano: nel centro altoatesino il 30% degli spostamenti avviene in sella a una bicicletta.