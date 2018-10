L’Etna sta scivolando verso il mare alla velocità di 2 o 3 centimetri all’anno. È un fenomeno osservato già da tempo, ma un nuovo studio ha provato a mettere luce sulle cause di questo spostamento: non le scosse sismiche o le eruzioni, ma la forza di gravità. L’Etna sta collassando su se stesso . È quanto emerge dalle osservazioni di un gruppo di scienziati pubblicate su Science Advances.

Le osservazioniI dati derivano dalle analisi effettuate tra l’aprile 2016 e il luglio 2017 da un gruppo di ricercatori del Geomar, un istituto in Germania. Hanno installato cinque sensori subacquei che hanno monitorato il fondale marino lungo la costa ionica. I risultati dicono che per la maggior parte del periodo di 15 mesi non è accaduto nulla, ma in otto giorni del maggio 2017 il fianco sudorientale dell’Etna si è mosso improvvisamente di 4 centimetri verso est.