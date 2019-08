Greta Thunberg, traversata dell'oceano in barca a vela per partecipare al summit "green" dell'Onu a New York

"Abbiamo gettato l'ancora al largo di Coney Island, espletando le pratiche doganali. Sbarcheremo a North Cove Marina alle 14.45 (le 20.45 in Italia), marea permettendo". Greta Thunberg ha annunciato su Twitter il suo arrivo a New York , dove parteciperà a un summit dell' Onu sulle emissioni zero . A dare il benvenuto alla giovane attivista svedese, dopo una lunga traversata "verde" in barca a vela, ci sarà una piccola flotta di barche delle Nazioni Unite.

La giovane attivista, che il prossimo mese interverrà al Climate Action Summit delle Nazioni Unite, aveva pubblicato un post su Twitter poche ore prima, annunciando di vedere ormai le luci di New York, dopo un viaggio in barca di 15 giorni.



La sedicenne svedese ha scelto un viaggio a zero emissioni per raggiungere gli Stati Uniti. "Terra!! Davanti le luci di Long Island e New York City", aveva tweettato la Thunberg, che ha viaggiato a bordo della "Malizia II" di Pierre Casiraghi, figlio di Carolina di Monaco e del campione di offshore Stefano Casiraghi.