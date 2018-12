DiCaprio si congratula con Milano: "Sempre più verde" | Sala lo invita in città

L'attore americano premio Oscar e ambientalista Leonardo DiCaprio si è congratulato con Milano sul suo profilo Instagram per il piano "green" che prevede di piantare 3 milioni di alberi in città entro il 2030. "Milano è l'ultima città ad avere abbracciato" un piano per diventare sempre più verde "in modo significativo", ha scritto l'attore postando una foto del Duomo con le palme che decorano il giardino della piazza. Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, lo ha ringraziato nei commenti della foto e anche su Twitter e lo ha invitato a venire presto in città.