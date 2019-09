A Parigi la prima biciclettata dei naturisti contro i cambiamenti climatici

Nudi in sella per salvare la Terra. A Parigi, l'8 settembre, i naturisti hanno organizzato la prima biciclettata senza veli ("cyclonue") per protestare contro i cambiamenti climatici. I manifestanti nudi si sono limitati a tre brevi giri intorno a place de la Nation. E l'imponente schieramento di forze dell'ordine intorno al Bois de Vincennes ha fatto desistere molti a mettersi a nudo: i verbali erano, infatti, pronti per essere elevati per "esibizione sessuale". Pochi ma buoni, è stato il commento degli organizzatori. "L'obiettivo di questo evento è stato raggiunto perché abbiamo portato la nostra causa sui media", ha dichiarato a Le Parisien, Jeff un attivista