Dl Clima, bozza: dal maxi-sconto 20% su prodotti "sfusi" al miglioramento della qualità dell'aria, ecco tutti i punti

Maxi-sconto del 20% sui prodotti "sfusi" - Nel decreto per la promozione dell'economia verde è presente un maxi-sconto sui saponi o alimentari sfusi, privi di confezione di plastica. "Al fine di ridurre la produzione di imballaggi per i beni alimentari e prodotti detergenti, per gli anni 2020, 2021 e 2022 è riconosciuto un contributo pari al 20% del costo di acquisto di prodotti sfusi e alla spina, privi di imballaggi primari o secondari". Lo sconto è diretto per gli acquirenti e sotto forma di credito di imposta, nel limite di 10 milioni l'anno, per i venditori.



Incentivi a trasporti e qualità aria - Un programma di incentivazione del trasporto sostenibile nelle grandi città e un insieme di misure urgenti per il miglioramento della qualità dell'aria. Tra i punti, credito di spesa per i cittadini che rottamano autovetture Euro 4 e diffusione di trasporti a zero emissioni, trasporto scolastico sostenibile e incentivi per il trasporto a domicilio. Inoltre, azioni di imboschimento e l'indicazione ogni anno di una "Città verde d'Italia".



Stop spese sussidi inquinanti entro il 2040 - Le "spese fiscali dannose per l'ambiente indicate nel Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi sono ridotte nella misura almeno pari al 10% annuo a partire dal 2020 sino al loro progressivo annullamento entro il 2040". Le risorse che lo Stato recupera - spiega l'articolo 6 del testo - andranno in un Fondo ad hoc al ministero dell'Economia per finanziare "innovazione, tecnologie e modelli di produzione e consumo sostenibili".



Piattaforma del governo sulla qualità dell'aria - Una Piattaforma per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria sarà istituita alla presidenza del Consiglio presieduta dal premier. La composizione della struttura contempla, tra gli altri, il ministro dell'Economia, il ministro delle Infrastrutture, il ministro dello Sviluppo economico, il ministro per le Politiche agricole. Tra i suoi compiti individuare le aree con maggiori impatti delle emissioni, redigere un Programma nazionale per il monitoraggio e la riduzione dell'inquinamento atmosferico, monitorare gli investimenti sulla mobilità sostenibile e l'abbandono delle fonti fossili di produzione di energia, studiare gli impatti positivi occupazionali, sanitari ed economici derivanti da una riduzione delle emissioni.



I parchi diventano zone economiche speciali - Sviluppo dei parchi nazionali e tutela degli ecosistemi. Cosi' la bozza del decreto Clima che dovrebbe essere sul tavolo del prossimo Cdm. In particolare il territorio dei parchi nazionali vengono istituiti come "zone economiche ambientali a regime economico speciale". E allora "le richieste, relative alle attivita' edilizie e alle iniziative economiche e produttive presentate da cittadini ed imprese del parco sono esaminate da una Conferenza di servizi. Sono previste, in alcuni casi, "detrazione fiscale" e il "concorso alle spese pubbliche" (per esempio 2,5 milioni per le micro, piccole e medie imprese di rifiuti e rinnovabili), oppure finanziamenti fino a 30mila euro a tasso zero per le attivita' produttive eco-sostenibili, fino a un massimo di 10 milioni di euro).