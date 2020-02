Clima, l'inverno 2019/2020 il più caldo in 30 anni: tre gradi in più della media

Quello che stiamo vivendo è l'inverno più caldo degli ultimi trent'anni: tre gradi in più rispetto alla media stagionale. Secondo i dati del Centro europeo di previsioni meteo a medio termine, si tratta dell'inverno più anomalo dal 1990 a oggi. "Se il periodo 1990/2020 indicava l'inverno '90 come mite e insolito - dice il meteorologo Alessandro Gallo -, i dati raccolti ci offrono elementi importanti per il cambiamento climatico".