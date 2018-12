Clima, l'Ingv: "A rischio inondazione 163 coste del Mediterraneo"

Il rischio è reale per "pianure costiere, come l'area della laguna di Venezia, le Cinque Terre, le spiagge di Lipari, siti Unesco, che entro fine secolo potrebbero sparire o subire pesanti inondazioni", ha spiegato il responsabile del progetto Marco Anzidei, dell'Ingv. L'allarme è stato lanciato durante la conferenza finale "Scenari di aumento del livello marino lungo le coste del Mediterraneo", a Roma.



Finanziato dalla Direzione generale per la Protezione civile e dagli aiuti umanitari dell'Unione Europea per il biennio 2017-2018, il progetto nasce dall'esigenza di preparare le popolazioni che vivono nelle aree costiere a fronteggiare possibili rischi legati all'innalzamento del livello dei mari. Per Anzidei, "si tratta di un progetto inedito per l'Italia.