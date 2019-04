Clima, Greta Thunberg in Senato: "In piazza per le nostre speranze, scendiamo in piazza perché agiate"

"Ci avete rubato il futuro e lo fate ogni volta che ci dite che abbiamo solo il cielo come limite. Ci avete mentito e dato false speranze". Lo ha detto Greta Thunberg , l'attivista svedese di 16 anni simbolo della lotta al cambiamento climatico, al Senato . "Milioni di studenti hanno scioperato e nulla è cambiato. Siamo scesi in piazza perché vogliamo che voi agiate. Lo facciamo per re-impossessarci delle nostre speranze", ha spiegato.

"Kennedy disse 'andiamo sulla Luna' e dopo qualche anno ci si andò. Notre Dame è andata a fuoco e in poche ore si sono trovati i soldi per ricostruirla. Quando vogliamo fare una cosa, i mezzi li troviamo. Il problema è che nulla viene fatto per fermare la distruzione del clima", ha spiegato Greta Thunberg. "La crisi climatica è la più semplice da affrontare. Sappiamo cosa dobbiamo fare: fermare i gas serra. Ma è anche la più difficile da affrontare. La nostra economia dipende dalle fonti fossili che distruggono l'ecosistema".



"Dobbiamo ascoltare gli scienziati - ha detto l'attivista svedese, pantaloni scuri, camicia a righe, giacca di lana beige e borraccia rossa in mano -. Ma voi potenti non ci ascoltate, non volete comprendere. Non siete interessati alla scienza, siete interessati solo a continuare a fare quello che fate ora. Ma il cambiamento sta arrivando, la natura è interessata solo ai gas serra immessi nell'atmosfera. Le emissioni devono fermarsi".



Casellati: "Nessuno volti la faccia dall'altra parte" - "Nessuno può voltare la faccia dall'altra parte di fronte a un'emergenza climatica che è planetaria", ha commentato la presidente del Senato Elisabetta Casellati al termine del convegno. "L'incontro con Greta è stato cordiale di saluto e di benvenuto a questa ragazzina coraggiosa che sta facendo il giro del mondo per portare il suo messaggio".