Clima, estate mai così calda nell'emisfero nord della Terra

L'emisfero settentrionale della Terra ha avuto la sua estate più calda mai registrata in 141 anni. La stagione da giugno ad agosto 2020, è stata l'estate meteorologica con le temperature più alte, superando le due precedenti da record, quelle del 2019 e del 2016. Per il mondo nel suo insieme è stata la terza stagione estiva più calda.

Quanto al solo mese di agosto, quello del 2020 è stato il secondo più caldo mai registrato per il mondo. In generale, i dieci agosto più caldi sono stati registrati dal 1998, con i cinque da record dal 2015.

A dirlo sono gli scienziati dei Centri nazionali per le informazioni ambientali della Noaa (l'Agenzia nazionale statunitense specializzata in oceanografia e questioni atmosferiche), secondo cui il 2020 sembra destinato a piazzarsi tra i cinque anni più caldi in assoluto.