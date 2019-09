A Parigi la protesta dell'uomo sull'albero da due settimane: "Contro il disboscamento in Francia"

Il gesto di Thomas Brail contro i cambiamenti climatici 14 settembre 2019 10:14 A Parigi la protesta dellʼuomo sullʼalbero da due settimane: "Contro il disboscamento in Francia" Per gli ambientalisti il 45enne Thomas Brail è già un eroe: resiste a 15 metri dʼaltezza di fronte al Ministero dellʼEcologia per salvare il clima

Contro l'abbattimento di 25 alberi nel suo comune, Condom, 7mila abitanti in Occitania, è arrivato a Parigi ed è salito su un platano di fronte al ministero dell'Ecologia. Thomas Brail, 45enne di professione arboricoltore e scalatore, è a 15 metri d'altezza da oltre due settimane, precisamente dal 28 agosto, e la sua storia sta facendo il giro di Francia. Per gli ambientalisti è un eroe del clima e a sostenerlo si alternano gruppi di volontari. "Non scenderò finché non si rinuncerà a quella decisione e non si tuteleranno tutti gli alberi del Paese a rischio abbattimento", afferma.

Per molti anni Brail è stato giardiniere comunale. Poi, a 40 anni, ha unito le sue passioni ed è diventato arborista-scalatore. "Amo gli alberi, sono il nostro ossigeno, assorbono all'inquinamento e rimangono i nostri migliori alleati di fronte al riscaldamento globale", dice alla folla che accerchia il platano di Parigi, sua nuova casa.

Non è alla sua prima protesta di questo tipo. In primavera era salito su un albero a Mazamet, nel cuore della Montagne Noire e del Parco Naturale Regionale dell'Alta Linguadoca, ed è riuscito a salvare dall'abbattimento sette platani di 200 anni. Dalle 6 del 28 agosto è salito sull'albero parigino, dopo che il sindaco del suo paese, Condom, si è rifiutato di riceverlo.



"Il primo cittadino - accusa - non rispetta il Codice ambientale, incluso uno degli articoli, L 350-3 che vieta l'abbattimento di alberi, a condizione che siano in buona salute e non presentino alcun pericolo". Per questo ora si appella alla ministra Elisabeth Borne.