Ue, il commercio agroalimentare è rimasto stabile nell'estate 2023

Dopo il rallentamento di luglio 2023, la bilancia commerciale agroalimentare dell'UE ha raggiunto i 5,7 miliardi di euro nell'agosto 2023. La bilancia commerciale cumulativa (da gennaio ad agosto 2023) ha raggiunto i 44,3 miliardi di euro, ovvero 7,5 miliardi di euro in più rispetto allo stesso periodo del 2023-2022. Sono questi i principali risultati dell'ultimo rapporto mensile sul commercio agroalimentare pubblicato dalla Commissione Europea.

Esportazioni - Nell'agosto 2023, le esportazioni agroalimentari dell'UE sono rimaste stabili a 18,2 miliardi di euro. In termini di prodotti esportati, le esportazioni cumulative di preparati di cereali e prodotti della macinazione da gennaio sono rimaste elevate rispetto al 2022 (+ 1,4 miliardi di euro, +10%), così come le esportazioni di preparati di frutta e verdura (+ 1,3 miliardi di euro, +20%), dolciumi e cioccolato (+966 milioni di euro, +16%). Per quanto riguarda le destinazioni delle esportazioni rispetto al 2022, si è verificata un'evoluzione significativa per le esportazioni verso la Turchia (851 milioni di euro, +34%), mentre le esportazioni dell'UE verso gli Stati Uniti sono diminuite dell'8% (-1.561 milioni di euro). Diminuiscono del 35% l'Egitto (-635 milioni di euro) e l'Algeria (-20%, -502 milioni di euro). Le tre principali destinazioni delle esportazioni agroalimentari dell'UE tra gennaio e agosto 2023 sono rimaste il Regno Unito, gli Stati Uniti e la Cina.

Importazioni - Le importazioni dell'UE sono aumentate del 5% nel mese di agosto 2023 per raggiungere 12,5 miliardi di euro, ancora il 15% al ​​di sotto del livello di agosto 2022. Tuttavia, le importazioni cumulative da gennaio ad agosto 2023 hanno raggiunto 107,4 miliardi di euro, mostrando un leggero calo rispetto allo stesso periodo nel 2022 (‑3 miliardi di euro, -3%). Rispetto al 2022, le importazioni sono diminuite di semi oleosi e colture proteiche (‑2 miliardi di euro, ‑12%), nonché di oli vegetali (‑1,9 miliardi di euro, ‑27%). Le importazioni nel 2023 sono diminuite principalmente dal Brasile (‑1,3 miliardi di euro, -10%, principalmente semi di soia) e dall'Argentina (‑1,2 miliardi di euro, -27%, principalmente farine di soia). Diminuzioni sono state registrate anche da Australia (-870 milioni di euro, -30%, principalmente colza) e Filippine (-528 milioni di euro, -47%, principalmente olio di cocco). I primi tre paesi importatori tra gennaio e agosto 2023 sono stati Brasile, Regno Unito e Ucraina.