Pac, passaggio a un modello agricolo sostenibile dell'Ue nel 2023-2027

Il rapporto della Commissione europea conferma l'importante ruolo dei piani strategici della PAC per mantenere il reddito degli agricoltori e la sicurezza alimentare, sostenendo al tempo stesso la transizione dell'agricoltura dell'UE verso un modello agricolo sostenibile nel periodo 2023-2027. Il rapporto analizza l'impatto previsto dei piani strategici per raggiungere gli obiettivi della politica agricola comune (PAC) 2023-2027, in particolare quelli legati all'ambiente, al clima e alle aspettative sociali come il benessere degli animali. Si sottolinea inoltre la necessità di rafforzare gli strumenti di prevenzione e gestione dei rischi e di rafforzare gli approcci all’adattamento climatico.

Per il periodo 2023-2027, la PAC è sostenuta da 307 miliardi di euro di cui 264 miliardi dal bilancio dell'UE e ulteriori 43 miliardi di euro da fondi nazionali. Sono circa 2.500 gli interventi previsti nei 28 Piani Strategici della PAC presentati dagli Stati membri e approvati dalla Commissione Europea. La relazione si basa sulle informazioni contenute in questi piani nonché sulla valutazione qualitativa dei potenziali effetti delle scelte effettuate dagli Stati membri.

Una distribuzione più equa del reddito agricolo - Nel complesso, i piani strategici della PAC mostrano un significativo sforzo congiunto per sostenere il reddito agricolo, garantire una distribuzione più equa alle aziende agricole più piccole e ridurre le disparità di reddito nei settori più vulnerabili e nelle aree svantaggiate. Si punta inoltre a modernizzare le aziende agricole e rafforzare la competitività del settore. In media, il reddito agricolo rappresenta solo il 45% del salario medio dell'economia, con variazioni tra i diversi settori agricoli e sistemi agricoli. Nel 2020, il sostegno della PAC ha rappresentato in media il 23% del reddito agricolo dell'UE. Si rivela fondamentale per mantenere l'attività agricola e i posti di lavoro nelle aree rurali remote, rallentando l'abbandono delle terre e lo spopolamento rurale. Un settore agricolo forte e resiliente è un prerequisito per un approvvigionamento alimentare stabile, uno degli obiettivi storici della PAC, che rimane più attuale che mai. La Commissione accoglie con favore il fatto che i piani sosterranno 377mila giovani agricoltori nell'avvio di un'attività agricola. Si tratta di un aumento in quasi tutti gli Stati membri che va oltre le dotazioni finanziarie minime richieste.

Un settore agricolo europeo più verde - Per ricevere i pagamenti completi della PAC, gli agricoltori devono rispettare una serie rafforzata di requisiti e standard per l'ambiente, il clima, la salute, il benessere degli animali e condizioni di lavoro dignitose. Questo principio di condizionalità si applica a quasi il 90% della superficie agricola utilizzata nell'UE e svolge un ruolo importante nell'integrazione delle pratiche agricole sostenibili. I Piani assegnano il 32% del bilancio totale della PAC ad azioni volontarie che promuovono gli obiettivi ambientali, climatici e di benessere degli animali. Il contributo finanziario maggiore proviene dai regimi ecologici e dagli impegni ambientali e climatici nell'ambito dello sviluppo rurale, rispettivamente con 44,7 miliardi di euro e 33,2 miliardi di euro. La flessibilità concessa agli Stati membri nella progettazione di questi strumenti ha consentito loro di indirizzare esigenze specifiche nei rispettivi contesti nazionali o regionali e di sfruttarne le complementarità. In termini di ambizioni del Green Deal 2030 dell'UE, i piani contribuiranno a raggiungere l'obiettivo del 25% della superficie agricola dell'UE coltivata biologicamente. Entro il 2027, circa il 10% dei terreni agricoli dell'UE dovrebbe ricevere il sostegno della PAC per la produzione biologica, rispetto al 5,6% nel 2020. Iniziative nazionali complementari sullo sviluppo del mercato e sugli appalti pubblici contribuiranno a raggiungere l'obiettivo generale.