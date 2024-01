La presidente Von der Leyen avvia il dialogo sul futuro dell'agricoltura UE

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha lanciato il dialogo strategico sul futuro dell'agricoltura, un nuovo forum incaricato di definire una visione condivisa per il futuro del sistema agricolo e alimentare dell'UE.

Il dialogo strategico, annunciato dalla Presidente nel suo discorso sullo stato dell'Unione del 2023, affronterà le sfide e le opportunità sollevate dai partecipanti al dialogo, come un tenore di vita equo per gli agricoltori e le comunità rurali, il sostegno all'agricoltura entro i confini del nostro pianeta e i suoi ecosistemi, sfruttando le enormi opportunità offerte dalla conoscenza e dall’innovazione tecnologica e promuovendo un futuro prospero per il sistema alimentare dell’UE in un mondo competitivo.

Il professor Peter Strohschneider è stato nominato presidente, sulla base della sua lunga esperienza, in particolare come presidente della "Commissione per il futuro dell'agricoltura" del governo federale tedesco.

Il dialogo strategico riunisce le principali parti interessate dell'intera catena agroalimentare, compresi agricoltori, cooperative, imprese agroalimentari e comunità rurali, nonché organizzazioni non governative e rappresentanti della società civile, istituzioni finanziarie e mondo accademico. Dopo l'incontro di lancio, che si svolgerà nella prima metà del 2024, verranno organizzati una serie di incontri tematici.

Il Consiglio e il Parlamento europeo saranno coinvolti nel processo e il presidente, il professor Strohschneider, informerà e scambierà regolarmente opinioni con entrambe le istituzioni sul dialogo.

Combinando diverse prospettive, il dialogo mira a favorire la creazione di nuove soluzioni e a realizzare una visione comune per il futuro del settore agricolo e alimentare dell'UE entro l'estate 2024. Il presidente, lavorando in collaborazione con i partecipanti al Dialogo, definirà le prospettive formato preciso delle conclusioni.

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha dichiarato: "I tempi sono maturi per creare un nuovo consenso su cibo e agricoltura tra gli agricoltori, le comunità rurali e tutti gli altri attori della catena agroalimentare dell'UE. Gli agricoltori e l’industria alimentare dell'UE forniscono ai nostri cittadini alimenti sani e di alta qualità e apportano un contributo fondamentale alla nostra economia, in particolare nelle zone rurali. Stanno anche facendo uno sforzo enorme per contribuire alle nostre transizioni verdi e digitali collettive. Ma allo stesso tempo devono confrontarsi con una vasta gamma di sfide, che vanno dal cambiamento climatico, all’inflazione, agli impatti volatili dei mercati. Con questo dialogo strategico, stiamo creando un forum per fornire una visione chiara per il futuro, a beneficio di tutti".