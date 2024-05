La Commissione Ue lancia un nuovo strumento online sulla sostenibilità nell'agricoltura

20 indicatori chiave per le tre dimensioni della sostenibilità in agricoltura e nelle aree rurali

La Commissione europea ha lanciato uno strumento interattivo che offre informazioni chiare e comprensibili sulla sostenibilità in agricoltura.

L’Agri Sustainability Compass riunisce 20 indicatori chiave per le tre dimensioni della sostenibilità in agricoltura e nelle aree rurali. Ciò aiuta gli utenti a comprendere rapidamente lo stato attuale della sostenibilità dell'agricoltura e la sua evoluzione nel tempo.

Lo strumento sintetizza alcuni dei principali indicatori di sostenibilità economica, ambientale e sociale e fornisce informazioni aggiornate. Aiuta a capire come si comportano gli agricoltori di oggi e il settore rispetto al passato.

Un indicatore come la “Bilancia commerciale” valuta la competitività, mentre la “Produttività agricola” misura l’efficienza. Il “Confronto tra utili e salari medi”, il “Valore aggiunto netto per lavoratore” e la “Dimensione media dell’azienda agricola” riflettono l’andamento del reddito, la produttività del lavoro e i cambiamenti strutturali nel settore agricolo. Queste informazioni riflettono la realtà economica degli agricoltori dell’Ue.

In secondo luogo, lo strumento evidenzia nove indicatori chiave incentrati sulla sostenibilità ambientale, esaminando l’interazione dell’agricoltura con l’ambiente e il suo impatto sulla biodiversità, sulla salute del suolo, sulla qualità dell’acqua e sull’inquinamento atmosferico.

Indicatori come “Indice degli uccelli nei terreni agricoli”, “Diversità delle colture” e “Nitrati nelle acque sotterranee” valutano la biodiversità, le pratiche agricole e l’inquinamento delle acque. Gli indicatori relativi a pesticidi, agricoltura biologica, emissioni di ammoniaca ed emissioni di gas serra monitorano gli impatti ambientali e climatici e gli sforzi di sostenibilità legati alle pratiche agricole dell’Ue.

Infine, gli indicatori di sostenibilità sociale come la “Quota di dirigenti agricoli per età” e la “Quota di aziende agricole gestite da donne” riflettono le preoccupazioni relative al ricambio generazionale e all’uguaglianza di genere. Indicatori come la “Formazione dei gestori delle aziende agricole” e il “Tasso di povertà nelle aree rurali” forniscono informazioni sull’accesso all’istruzione e sul rischio di povertà all’interno delle comunità rurali.