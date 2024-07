Il ruolo della politica agricola comune nel rafforzamento delle aree rurali

Tra il 2014 e il 2022 la PAC ha stanziato 8,6 miliardi di euro per le attività non agricole nelle aree rurali. Ciò dimostra il suo ruolo non solo nel sostenere gli agricoltori e l'agricoltura ma anche nel rafforzare altre attività. Grazie alla PAC è possibile investire nella costruzione di nuove strade pubbliche e nell'implementazione di soluzioni di energia rinnovabile o nella conversione di case abbandonate in centri comunitari.