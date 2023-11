30 novembre 2023 08:18

Settimana del suolo, i vincitori del Concorso fotografico #MissionSoil

La European Mission Soil Week (EMSW) è l'incontro annuale della missione europea "Un accordo sul suolo per l'Europa" (Mission Soil). L'obiettivo è quello di aumentare la consapevolezza sull’importanza di preservare e ripristinare la salute del suolo e di incoraggiare azioni per migliorare la salute del suolo. L' evento si è svolto dal 21 al 23 novembre 2023 a Madrid, in Spagna ed è stato organizzato dalla Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale (DG AGRI) della Commissione europea insieme al Centro comune di ricerca - Osservatorio del suolo dell'UE (EUSO) e al progetto PREPSOIL, finanziato dall'UE. Per l'occasione è stato organizzato un concorso fotografico finalizzato a catturare la bellezza, la complessità e l'importanza del suolo. Questi gli autori delle tre foto vincitrici:

Dominika Koszowska - Il tesoro sotto i nostri piedi (2021)

Sergio Ibáñez Pascual - Terreno di vigna in fiore (2022)

Božidar Grgošić - Disperati per la vita (2023)