27 marzo 2024 16:45

Il report della Commissione Ue sulla visione a lungo termine delle zone rurali

Il report della Commissione europea delinea i progressi compiuti nell’ambito della “Visione a lungo termine per le zone rurali dell’Ue” per sostenere zone e comunità rurali più forti, più connesse, resilienti e prospere. Presenta 30 azioni in una serie di settori politici, di cui nove già completati.

I principali risultati ottenuti finora dalla visione a lungo termine includono:

- il lancio di una piattaforma di rivitalizzazione rurale per le aree che affrontano sfide demografiche ed economiche;

- l'avvio di 60 progetti di ricerca e innovazione rurale con un budget di 253 milioni di euro destinati direttamente alle zone rurali;

- il sostegno all’attuazione di LEADER e la guida di circa 150 comunità verso la creazione di villaggi intelligenti attraverso attività di networking dedicate;

- la destinazione di un totale di 23,5 miliardi di euro in sovvenzioni e prestiti per le aree svantaggiate, nonché norme aggiornate sugli aiuti di Stato per migliorare la connettività rurale;

- miglioramento della mobilità rurale e pianificazione del turismo attraverso una rete europea dedicata alla mobilità rurale;

- creazione del polo consultivo delle comunità energetiche rurali, che ha supportato 27 comunità energetiche rurali;

- sostegno a quattro progetti dedicati per contribuire allo sviluppo dell’economia sociale nelle zone rurali;

- l'aumento del numero disponibile di set di dati per le zone rurali e l’accesso ai dati e alle analisi rurali pertinenti attraverso l’Osservatorio rurale dell’Ue e la nuova pubblicazione “Europa rurale”, migliorando le capacità di verifica rurale;

- il lancio del toolkit rurale per facilitare l’accesso ai finanziamenti dell’Ue per le zone rurali e una combinazione ottimale dei finanziamenti.

Mantenendo il proprio impegno per lo sviluppo delle zone e delle comunità rurali dell’Ue, in questo rapporto la Commissione identifica le azioni del piano d’azione rurale dell’Ue in cui sono necessari ulteriori sforzi – e altre in cui è necessaria continuità – per raggiungere gli obiettivi generali.

Guarda anche al futuro: facendo il punto su come la PAC 2023-2027 e la politica di coesione hanno contribuito alla visione rurale, presenta idee e domande su cui riflettere su come le politiche e i sostegni dell’Ue potrebbero essere migliorati in futuro.