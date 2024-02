25 febbraio 2024 18:22

Il commissario europeo all'Agricoltura in Francia per il Salone internazionale dell'agricoltura

Janusz Wojciechowski, Commissario europeo all'Agricoltura, si è recato in Francia per visitare il Salone internazionale dell'agricoltura all'Expo di Parigi. Tra i suoi obiettivi promuovere la politica agricola dell'Ue e discutere le sfide attuali che gli agricoltori devono affrontare.

Ha interagito con i rappresentanti della Federazione nazionale dei sindacati degli agricoltori (FNSEA) per discutere le loro preoccupazioni riguardo alle condizioni di lavoro degli agricoltori e per discutere con i giovani agricoltori, tra le altre cose, del rinnovamento generazionale, una delle sfide principali che l’agricoltura europea dovrà affrontare nei prossimi anni e che costituisce una priorità per la PAC.

Tra gli stand visitati quello della Commissione Europea, ma anche quelli che rappresentano i settori chiave dell'agricoltura e delle bevande, associazioni e federazioni del settore dello zucchero, produttori nazionali di pomodori e cetrioli francesi, vino e liquori, nonché produttori di sidro.

Lo scopo di questi incontri è ascoltare attentamente gli agricoltori, tenendo conto delle loro preoccupazioni e delle loro idee su come la Commissione europea può sostenerli nel loro lavoro.