Agricoltura biologica europea: 16,9 milioni di ettari nel 2022

Le quote più elevate di superfici destinate all'agricoltura biologica sulla superficie agricola totale utilizzata si trovano in Austria (27%), Estonia (23%) e Svezia (20%). Al contrario, nel 2022 la quota dell’agricoltura biologica era inferiore al 5% in 5 paesi dell’Ue, con le quote più basse a Malta (sotto l’1%), Bulgaria e Irlanda (entrambi al 2%).