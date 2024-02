Regionali Sardegna, Meloni-Salvini-Tajani: "Centrodestra unito per Truzzu" | Conte-Schlein: "Con Todde i sardi si riprendono il futuro"

L'obiettivo per i leader della maggioranza è tirare la volata a Paolo Truzzu , ma anche e soprattutto stemperare le frizioni emerse su diversi temi, a cominciare dal caso Navalny fino a quello legato al terzo mandato dei governatori. Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Antonio Tajani hanno chiuso il comizio abbracciati sul palco allestito alla Fiera di Cagliari . "L'opposizione e certi grandi giornaloni dicono che noi litighiamo , che il governo sta per cadere. Poi si vegliano tutti sudati", ha affermato la premier. Netta la replica del centrosinistra. Per Elly Schlein , con la candidata Alessandra Todde "i sardi si riprendono il futuro". Sulla stessa linea Giuseppe Conte : "Todde è l'occasione migliore per questa Regione".

Il centrodestra si proclama unito in vista delle elezioni regionali in Sardegna , in programma per domenica 25 febbraio.

Il presidente del Consiglio, dopo il Cdm, ha raggiunto la Sardegna sullo stesso volo del segretario della Lega, con cui si è intrattenuta nel retropalco per qualche minuto prima della serie di interventi in scaletta, in cui tutti e tre i leader hanno ribadito che la tenuta dell'esecutivo non è a rischio.

Le parole di Giorgia Meloni in Sardegna "Oggi l'Italia non è più la nazione guardata dall'alto in basso, fanalino di coda, sempre sotto esame", ha dichiarato la leader di Fratelli d'Italia. "È rispettata, una nazione in cui vale la pena investire i propri risparmi, è il risultato delle nostre scelte economiche ma anche della compattezza della nostra maggioranza. La verità è che questo governo durerà cinque anni. Possono scrivere quello che vogliono, noi non stiamo insieme per costrizione ma stiamo insieme da 30 anni per scelta. Perché la nostra visione è compatibile, perché abbiamo un progetto da realizzare". Per Giorgia Meloni quella con Lega e Forza Italia è una "comunità, una famiglia affiatata", che "ogni tanto discute" ma che alla fine "non ha difficoltà a trovare la sintesi".

Meloni ironizza sulla candidata Alessandra Todde Meloni ha ironizzato anche sulla candidata del centrosinistra, Alessandra Todde: "Ho letto una sua illuminate intervista, le hanno chiesto perché si dovrebbe scegliere lei e non Truzzu. 'Per l'antifascismo'. Bene, programma concreto, articolato, innovativo", ha affermato sorridendo e chiudendo il suo intervento di fronte alle 3.500 persone intervenute al comizio.