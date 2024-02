Sardegna, Camilla Soru: "Io sarò eletta, mio padre Renato no"

Le elezioni regionali in Sardegna registrano anche la sconfitta in famiglia per Renato Soru, finito terzo dietro a Todde e Truzzu nella cora alla presidenza della Regione.

"Sono contenta che non finirà per essere ricordato come il responsabile della sconfitta del centrosinistra - ha detto in una intervista a Repubblica Camilla Soru, futura esponente del Consiglio regionale sardo in quota Pd e figlia dell'imprenditore ed ex governatore sardo - spero stia bene, e non ci sia rimasto male, in campagna elettorale non ci siamo mai incrociati. Per la legge elettorale in Sardegna non entrerà in Consiglio, il terzo candidato non entra anche se rappresenta tanti voti, un'assurdità che proveremo a cambiare".