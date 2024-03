Regionali Sardegna, scrutinio terminato: Todde avanti di 1.600 voti

In Sardegna, si è concluso lo scrutinio delle 19 sezioni che non avevano completato in tempo lo spoglio delle schede per le elezioni regionali di domenica 25 febbraio.

In base ai dati ufficiosi, il divario tra Alessandra Todde e Paolo Truzzu si sarebbe ridotto a circa 1.600 voti. Un distacco non sufficiente per un ribaltone, continuano ad assicurare dal campo largo, dopo che la stessa Todde già domenica aveva parlato di "una forchetta tra i 1.400 e i 1.600 voti in più", dicendosi serena. Nel centrodestra nessuno per ora si sbilancia: la coalizione aspetta l'ufficialità per valutare il da farsi ed eventuali ricorsi al Tar.