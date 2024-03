Regionali Sardegna, Todde proclamata presidente | Ecco i 60 consiglieri eletti: solo 10 sono donne

Fotogallery - Primarie repubblicane, Trump fa il bis in New Hampshire

La Corte d'Appello di Cagliari ha proclamato Alessandra Todde come nuovo presidente della Regione Sardegna.

Il divario tra lei e lo sfidante del centrodestra, Paolo Truzzu, è stato infatti confermato in 3.061 voti. Sono in tutto 60 i consiglieri eletti in Consiglio regionale: di questi solo dieci sono donne, tra le quali sette di centrosinistra compresa la Todde. I consiglieri uscenti riconfermati sono 28 (14 per parte).