Elly Schlein: Giorgia Meloni si può battere, adesso c'è l'Abruzzo

"È stata davvero dura, non avevo certezze nemmeno io stavolta".

È il commento della segretaria del Pd, Elly Schlein, dopo la vittoria in Sardegna. "Era dal 2015 che non strappavamo una Regione alla destra - prosegue -. È la nostra prima reconquista e non sarà l'ultima, questo è il mio messaggio per Giorgia Meloni". E in Abruzzo "il centrosinistra stavolta al completo ci può regalare un'altra sorpresa".