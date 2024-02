Elezioni Sardegna, primi dati dello spoglio: a Cagliari e Sassari Todde in vantaggio su Truzzu

A due ore dall'inizio dello scrutinio delle schede elettorali per le elezioni regionali in Sardegna, su Cagliari citta' con una decina di seggi Alessandra Todde del Campo largo a trazione 5 stelle-Pd è avanti di circa il doppio dei voti rispetto a Paolo Truzzu, sindaco di Cagliari e candidato presidente del centrodestra. Terzo posto per Renato Soru con la sua Coalizione sarda e quarto per Lucia Chessa di Sardegna R-esiste. I dati non sono ancora stati caricati sul sito della Regione ma vengono diffusi agli addetti ai lavori dai rappresentanti di lista direttamente dai seggi.