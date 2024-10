Regionali Liguria, Marco Bucci presidente: il centrodestra esulta | Meloni: "Vittoria conferma la fiducia dei cittadini"

Marco Bucci, sindaco uscente di Genova, è il nuovo presidente della Liguria. Alle elezioni Regionali il candidato del centrodestra ottiene il 48,79% dei voti, imponendosi di un soffio sul rivale del centrosinistra Andrea Orlando (47,35%). Lo stesso Orlando, in tarda serata, ha telefonato a Bucci per augurargli buon lavoro. Il primo partito è il Pd che ottiene oltre il 28%. FdI raccoglie il 15%, ma nel risultato di Bucci pesano anche un paio di liste civiche. Male il Movimento 5 stelle, sceso sotto il 5% (4,56%). Bassa l'affluenza che si ferma al 45,96%, in calo rispetto al 53,42% delle precedenti Regionali del 2020. "La buona Liguria non torna indietro, sarò il presidente di tutti i liguri", sono le prime parole da presidente di Bucci. Mentre per Orlando la sconfitta è un "risultato che deve far riflettere il centrosinistra nazionale. Abbiamo pagato qualche problema di troppo del campo largo".