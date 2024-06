Sfida a cinque in Piemonte per la presidenza della Regione, l'unica al voto nella tornata elettorale dell'8 e 9 giugno. Alberto Cirio, governatore uscente e candidato del centrodestra, è dato per favorito da tutti i sondaggi. La coalizione di centrosinistra mette in campo Gianna Pentenero (Pd). Sarah Disabato è la candidata del Movimento 5 stelle. Poi ci sono Francesca Frediani, in corsa per Piemonte Popolare, e Alberto Costanzo, candidato da una alleanza di liste sotto il nome di Libertà.