Regionali Liguria 2024, ecco chi sono i candidati presidenti

DAVIDE FELICE (Forza del Popolo)

Avvocato nato a Brescia, classe 1987. Non è originario del territorio ligure ma Felice sarebbe orgoglioso di rappresentare tutti i liguri in caso di vittoria. Oltre a essere il più giovane nella rosa dei candidati è anche autore del libro "L’Abc degli amministratori comunali". Ha ricoperto il ruolo di segretario dell'assemblea nazionale dei delegati di Forza del Popolo, partito di recente formazione e con cui corre per le regionali. Inoltre, Felice è docente di scuola di formazione politica del gruppo. Lo slogan del partito è "No euro, no vax, no war".



La sua campagna elettorale verte su migliorare la sanità pubblica (stando lontano dalle privatizzazioni) istruzione e infrastrutture, puntando il dito sulla strage del ponte Morandi e sulle relative mancanze in tema di controlli e prevenzione. Altro tema a cuore di Felice è quello della tradizione e della cultura locale, "da promuovere in ogni sua sfaccettatura in modo da far risaltare anche le sue peculiarità".