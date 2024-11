Regionali, Emilia-Romagna e Umbria al voto: seggi aperti per 4,3 milioni di cittadini

Alle 7 sono stati aperti i seggi per le elezioni regionali in Emilia-Romagna e Umbria, dove sono chiamati al voto in totale 4,3 milioni di cittadini. I seggi resteranno aperti fino alle 23, e domani dalle 7 alle 15. In Umbria i candidati alla presidenza sono 9; si profila però un testa a testa fra il centrodestra, che sostiene la presidente uscente Donatella Tesei, e il campo largo del centrosinistra con Stefania Proietti, attuale sindaco di Assisi. In Emilia-Romagna i candidati sono quattro: il centrosinistra punta sul sindaco di Ravenna de Pascale, mentre il centrodestra su Elena Ugolini.