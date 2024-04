Elezioni in Basilicata, Vito Bardi (centrodestra) si conferma: "Vittoria chiara"

Nelle elezioni regionali in Basilicata, il presidente uscente Bardi ottiene la riconferma con largo distacco (58-40% la forchetta provvisoria) su Piero Marrese.

In attesa dei dati definitivi e dopo aver ricevuto le congratulazioni dello sfidante Marrese, Bardi in serata ha parlato di "una vittoria chiara", e ha ringraziato "i lucani per la fiducia che mi hanno accordato, per la seconda volta". L'affluenza definitiva alle urne è stata del 49,80%. Nel 2019, quando si votò solo la domenica, era stata del 53,52%.