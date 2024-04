Basilicata, aperti i seggi per le elezioni regionali

Sono aperte dalle 7 di questa mattina nei 131 comuni della Basilicata le 682 sezioni che accoglieranno i 567.959 aventi diritto al voto per eleggere il presidente della Regione e 20 componenti del consiglio regionale (13 per la provincia di Potenza e sette per quella di Matera).

Oggi si potrà votare fino alle ore 23; i seggi riapriranno domani mattina alle 7 e chiuderanno definitivamente alle 15, per lasciare subito il posto allo spoglio delle schede. Per la presidenza corrono Vito Bardi (sostenuto da sette simboli: centrodestra e i partiti di Calenda e Renzi), Piero Marrese (centrosinistra, con cinque simboli) e Eustachio Follia (Volt).