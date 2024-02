Alessandra Todde, l'ingegnere "prestata" alla politica: chi è il nuovo presidente della Sardegna

Imprenditrice poliglotta: chi è Alessandra Todde

Alessandra Todde ha compiuto 55 anni il 6 febbraio, in piena campagna elettorale. Tecnologia, energia e finanza i suoi temi di azione. La neo presidente sarda parla quattro lingue, "compreso il sardo" come tiene a precisare, ed è rientrata stabilmente in Italia nel 2018. Imprenditrice e manager, è stata amministratrice delegata di Olidata fino alla decisione, nel 2019, di candidarsi alle elezioni europee come capolista del M5s, pur non venendo eletta. In compenso si guadagna la nomina nella lista delle Inspiring 50 italiane, le cinquanta donne italiane considerate più influenti nel mondo della tecnologia. Nonostante abbia superato l'esame di Stato da ingegnere, Todde non si è mai iscritta all'Albo professionale. Una scelta, come riferisce lei stessa, figlia della "speranza di rendere i suoi genitori ancora più orgogliosi di lei". La seconda laurea da lei conseguita è in Informatica.