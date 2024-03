Elezioni regionali in Abruzzo, alle 19 affluenza al 43,93%: in lieve crescita rispetto al 2019

Fotogallery - Primarie repubblicane, Trump fa il bis in New Hampshire

In Abruzzo è sfida a due per la presidenza della Regione: Luciano D'Amico per il centrosinistra e l'uscente Marco Marsilio per il centrodestra.

L'affluenza alle ore 19 si attesta al 43,93%, con un aumento dello 0,8% rispetto alle ore 19 delle Regionali 2019 (quando votò il 43,01%). La Provincia dove finora si è votato di più è L'Aquila: 47,51% contro il 44,56% di cinque anni fa alla stessa ora. Seguono Teramo, con il 44,67% di votanti contro il 43,97% delle 19 del 2019, e Pescara: 44,45% contro 43,98% di cinque anni fa. Chieti invece è la provincia nei cui seggi elettorali ci si è rcati per ora di meno: 40,47% senza alcuna variazione rispetto alla stessa ora delle regionali di cinque anni fa.