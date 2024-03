Abruzzo, Marsilio: Meloni contenta e fiera, abbiamo fatto bene a governo

"Che poi per fare una battuta, il campo lungo ha battuto il campo largo", ha detto Marco Marsilio, rieletto presidente della Regione Abruzzo con il 53,50% di preferenze, intervenendo oggi a Palazzo Silone all'Aquila. "Era la prima occasione, uno contro uno, un derby stravinto, indicazione al governo che sta facendo bene". "Ero convinto che sarebbe stata una elezione di rilevanza nazionale, con il centrosinistra verniciato di unità, con il quale sono scese in campo forze editoriali nazionali. Oggi si può dire che il campo lungo abbia battuto il campo largo, abbia stravinto. Sto ricevendo congratulazioni da tutta l'Italia: c'era grossa attesa perché tutti sono scesi in campo contro il centrodestra. E' stato un derby totale stravinto dal centrodestra e questa è una utile indicazione anche per il governo che sta facendo bene e di cui i cittadini sono soddisfatti".

"Mai indagato, partiranno querele"

"Attacchi di natura personali che sono poi trascinati nella calunnia". Lo ha detto Marco Marsilio, rieletto presidente della Regione Abruzzo che ha annunciato denunce per chi lo ha attaccato. "Inventare di sana pianta che io sono stato indagato con mia moglie quando non sono stato mai indagato!". Il presidente riconfermato Marco Marsilio ha annunciato querele nei confronti della "caterva di corazzate editoriali che hanno dipinto una regione allo sbando, e sferrato attacchi di tipo personale alla mia famiglia scrivendo falsità molto gravi". "Così non è: è stata una campagna elettorale in cui i cittadini hanno capito la proposta schizofrenica e contraddittoria che hanno mostrato i nostri avversari, i quali sono arrivati a criticare anche la presenza dei ministri. Ma in Abruzzo non c'è stata una sola settimana in cui non sia venuto un uomo di governo. Il problema è che sono venuti troppo poco per 30 anni. Abbiamo attivato delle aspettative che ora dobbiamo inverare, d'altra parte i ministri sono venuti a rivendicare lavori già avviati e che in questi anni porteremo a termine".