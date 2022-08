Voto, Letta: "Con questa legge elettorale la scelta è solo tra noi e Salvini e Meloni"

Elezioni, tutti in fila per depositare i simboli al Viminale

Il voto è "uno spartiacque" per "lavoro, diritti e tasse": si può stare solo "di qua o di là".

Lo sostiene il leader del Pd, Enrico Letta, che spiega come la legge elettorale attuale comporta che "i piccoli partiti non possono eleggere nessuno", e quindi "o si vota per una destra con Meloni e Salvini oppure l'unica alternativa che possa competere siamo noi, è un fatto oggettivo". E spiega che il suo partito vuole "dare agli italiani un'alternativa per chi crede che l'Italia governata da Meloni e Salvini sarebbe un arretramento". Ma mentre lo scontro fra centrodestra e centrosinistra resta aspro, secondo Matteo Renzi, leader di Italia Viva, Letta e la Meloni "fingono di litigare, ma in realtà vanno d'accordo".