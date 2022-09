Salvini: larghe intese? Se vinciamo governa centrodestra unito

"Chi sceglie la Lega, sceglie il centrodestra unito.

Dal 26 settembre se vinciamo, governerà il centrodestra". Così il leader della Lega Matteo Salvini a Milano rispondendo ai cronisti che chiedevano della possibilità che dopo il voto si crei un governo di larghe intese. "Altro paio di maniche è mettersi d'accordo oggi per bloccare aumenti di luce e gas - ha aggiunto Salvini -, sto inseguendo disperatamente quasi come uno stalker stasera Letta, Renzi e Di Maio". Per firmare un decreto "da 30 miliardi" per bloccare gli aumenti delle bollette "sono disponibile anche oggi pomeriggio ma inspiegabilmente non c'è risposta da sinistra".